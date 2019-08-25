Мертенс ганебно "намалював" пенальті в матчі проти Фіорентини – симуляція дня

Україна — 01:27 4805
-
Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю
-
Ліверпуль – Арсенал: топ-клас Салаха, провал Давіда Луїса та заслужене лідерство команди Клоппа з рекордною серієюАнглія — 24 серп 1853
-
Уотфорд – Вест Хем: Ярмоленко зіграв найкращий матч за 10 місяців, геніальна заміна українця і магія Аллє на всі 40 млнАнглія — 24 серп 8425
-
Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко дебютує з 3-х змінУкраїна — 24 серп 4614
-
Манчестер Юнайтед вдома сенсаційно поступився Крістал Пелас, Челсі перестріляв Норвіч в неймовірному поєдинкуАнглія — 24 серп 707