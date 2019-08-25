Мертенс ганебно "намалював" пенальті в матчі проти Фіорентини – симуляція дня

Форвард Наполі Дріс Мертенс явно не вміє симулювати. Гравець дуже невдало спробував заробити пенальті.

Наполі перестріляв Фіорентину у матчі 1 туру Серії А з рахунком 4:3. Поєдинок запам'ятався не лише феєрією голів та дебютом Рібері, але і дуже курйозною симуляцією Дріса Мертенса.

Наполі здобув перемогу над Фіорентиною у феєричному матчі з сімома голами, Ювентус здолав Парму: 1-й тур Серії А, субота

Під час атаки "партенопейців" Дріс Мертенс прийняв м'яч у штрафному майданчику "фіалок" і, пробігши поруч із лежачим гравцем господарів, впав, наче його підстрелили. І це не увесь абсурд епізоду.

Здавалось би, арбітр мав не вагаючись показати жовту картку бельгійцю, але ні, він призначив пенальті, яке реалізував Лоренцо Інсіньє.