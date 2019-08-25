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Мертенс ганебно "намалював" пенальті в матчі проти Фіорентини – симуляція дня

00:40 203 Читать на русском
Мертенс ганебно "намалював" пенальті в матчі проти Фіорентини – симуляція дня
Дріс Мертенс / ФК Наполі

Форвард Наполі Дріс Мертенс явно не вміє симулювати. Гравець дуже невдало спробував заробити пенальті.

9’ Ерік Пульгар
52’ Нікола Міленковіч
65’ Кевін-Прінс Боатенг
 
Дріс Мертенс 38’
Лоренцо Інсіньє 43’
Хосе Марія Кальєхон 56’
Лоренцо Інсіньє 67’
9’ Ерік Пульгар
38’ Дріс Мертенс
43’ Лоренцо Інсіньє
52’ Нікола Міленковіч
56’ Хосе Марія Кальєхон
65’ Кевін-Прінс Боатенг
67’ Лоренцо Інсіньє

Наполі перестріляв Фіорентину у матчі 1 туру Серії А з рахунком 4:3. Поєдинок запам'ятався не лише феєрією голів та дебютом Рібері, але і дуже курйозною симуляцією Дріса Мертенса.

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Під час атаки "партенопейців" Дріс Мертенс прийняв м'яч у штрафному майданчику "фіалок" і, пробігши поруч із лежачим гравцем господарів, впав, наче його підстрелили. І це не увесь абсурд епізоду.

Здавалось би, арбітр мав не вагаючись показати жовту картку бельгійцю, але ні, він призначив пенальті, яке реалізував Лоренцо Інсіньє.

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Італія Відеоновини Фіорентина - Наполі Наполі Наполі Дріс Мертенс Дріс Мертенс Фіорентина Фіорентина
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