Ювентус – Наполі: онлайн-трансляція матчу Серії А

В рамках 2-го туру чемпіонату Італії Ювентус приймає Наполі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру Серії А Ювентус – Наполі розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Ювентус: Щенсни; Де Шільйо, Бонуччі, Де Лігт, Сандро; П'яніч, Матюйді, Хедіра; Роналду, Ігуаїн, Коста.
Наполі: Мерет; Ді Лоренцо, Манолас, Кулібалі, Гулам; Аллан, Руїс, Зєлінскі; Кальєхон, Інсіньє, Мертенс.
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