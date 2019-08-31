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Ювентус – Наполі: онлайн-трансляція матчу Серії А

21:40 362 Читать на русском
Ювентус – Наполі: онлайн-трансляція матчу Серії А
Ювентус – Наполі: онлайн-трансляція матчу Серії А

В рамках 2-го туру чемпіонату Італії Ювентус приймає Наполі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн
 
16’ Даніло
19’ Гонсало Ігуаїн

Матч 2-го туру Серії А Ювентус – Наполі розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Ювентус завдяки Роналду вийшов на 3 місце за популярністю серед клубів – попереду лише Реал та Барселона

Стартові склади

Ювентус: Щенсни; Де Шільйо, Бонуччі, Де Лігт, Сандро; П'яніч, Матюйді, Хедіра; Роналду, Ігуаїн, Коста.

Наполі: Мерет; Ді Лоренцо, Манолас, Кулібалі, Гулам; Аллан, Руїс, Зєлінскі; Кальєхон, Інсіньє, Мертенс.

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