Ювентус намагається зірвати трансфер Суареса в Інтер – туринців звинувачують у підлій грі
Пристрасті навколо потенційного переїзду нападника Барселони Луїса Суареса у Серію А не вщухають.
Саме Ювентус ініціював перевірку правомірності отримання Луїсом Суаресом італійського громадянства, повідомляє журналіст Mundo Deportivo Франсеск Агілар у Twitter.
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За інформацією ЗМІ, у прокуратури є підозри, що уругваєць нечесно здав тест з італійської мови. Мотивацією туринців називають відмову Луїса приєднатись до табору "Старої Синьйори", за чутками, форвард обрав Інтер.
Нагадаємо, після призначення Рональда Кумана наставником Барси, Суарес розпочав пошуки нового місця роботи.
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