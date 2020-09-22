Уругваєць схитрував на обов'язковому тесті з італійської мови, інформує La Repubblica, посилаючись на розслідування прокуратури Перуджі.

Барселона зриває трансфер Суареса в Атлетіко – каталонський гранд порушив попередні домовленості і вимагає грошей

Гравець Барселони нібито заздалегідь знав усі завдання, тому легко з ними впорався. Самому Суаресу не загрожує покарання. За нечесне проведення тесту відповідатиме екзаменатор та керівництво університету Перуджи, в якому 33-річний форвард здавав іспит. Слідчим вдалося встановити прослуховування організаторів тесту, зокрема лунала така фраза: "Він заробляє 10 млн євро, він повинен здати успішно".

Зауважимо, що хитрощі не допомогли Суаресу наблизити свій перехід до Ювентуса. Туринський гранд відмовився від підписання нападника, оскільки він не встигав оформити італійське громадянство до завершення трансферного вікна.

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