Вперше з вересня Руслан Маліновський не вийшов у стартовому складі Дженоа два матчі поспіль. Цікаво, що сьогодні це сталося проти суперника, з яким "генуезці" мали б грати першим номером. Тобто в українця було б більше шансів продемонструвати свої найкращі вміння.

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Зрештою, треба визнати, що Альберто Джилардіно підготував робочий план. Дженоа у першому таймі організувала собі комфортну перевагу. Маттео Ретегі забив чудовий гол у падінні через себе, а Маттія Бані зробив усе простіше – просто замкнув подачу від Гудмундссона. Допоміг господарям і суперник. Томас Крістенсен заробив по жовтій картці перед перервою і відразу на початку другого тайму.

У більшості "грифони" почали атакувати більш розкуто. Не соромилися бити здалеку – відзначимо спроби Баделя і Вольякко. Удінезе теж не змирився з поразкою. Навіть забив, але Лукка, щоб переправити м'яч у сітку, порушив правила. Руслана Маліновського випустили на 78-й хвилині. Завдання було очевидним – допомогти заспокоїти гру й довести справу до перемоги. Наш земляк ще й кілька разів спробував щось створити в атаці, але неуспішно.

Фінальний рахунок зафіксував перемогу Дженоа, яка закріпилася на 12-му місці в турнірній таблиці. Команда Руслана Маліновського дуже близька до вирішення завдання на сезон – 33 очок може вистачити, щоб залишитися в Серії А. Останні два сезони вилітали команди, які не досягли такої позначки. А от Удінезе має лише три пункти переваги над зоною вильоту.

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