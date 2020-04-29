Українець феєрить грою за Ювентус, працює з Роналду, але обирає іншу збірну – Україна ризикує втратити талант

Захисник Ювентуса U-19 Микита Власенко чудово проявив себе в Юнацькій Лізі УЄФА. Утім, уродженець Донецька, схоже, не має планів на збірну України.

Цей трансфер здивував навіть швейцарську пресу. У день відкриття літнього трансферного вікна 2019 Власенко як новачок Ювентуса увірвався у топ-8 найдорожчих продажів цієї країни. "Стара Синьйора" швидко зметикувала, що потрібно брати талановитого центрбека і не пошкодувала 1,8 мільйона євро. Сума вражає, адже навіть у Швейцарії, де заробив собі ім'я і перспективу переходу в топ-клуб, "тільки найбільші футбольні ботаніки" знали його. Як писав місцевий Sport: "Микита ще не залишив слідів у професіональному футболі, граючи за Лугано, тому тим дивніше, що Ювентус погодився заплатити чималі гроші за нього. Цікаво, чи народжений в Україні швейцарець матиме можливість реалізувати себе".

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Збірна Швейцарії U-19 (Власенко – другий ліворуч вгорі, під №5)

Минуло якихось півроку, як згадане видання включило уродженця України до списку найбільших футбольних талантів країни банків годинників і шоколаду. Він опинився в компанії капітана юнацького Вулверхемптона та зірочки Аякса. Микита вже провів 2 матчі за збірну Швейцарії U-19, дебютувавши в жовтні 2019-го. Що цікаво, лише товариські. Спочатку доклався до перемоги над Словенією (2:1, суперник забив єдиний м'яч після його заміни), потім пропустив офіційні матчі відбору Євро-2020, а в лютому 2020 року повернувся – допоміг втримати ворота на замку проти Італії (0:0), вийшовши на поле в перерві. З одного боку, Україна ще має шанс його переманити, адже молодіжний та юнацький футбол не враховується. З іншого – маємо тривожний сигнал.

Власенко перебрався з українського Донецька до Швейцарії дуже рано у 2000-х роках, саме там почав свій футбольний шлях у 6 років. Рапід Лугано зірок з неба не хапав ніколи, але як школа давав гравцям свою путівку в життя. З 12 виховувався у тому самому Лугано, який не пустив Динамо в плей-офф Ліги Європи 2019/20. Згодом перейшов у команду Тічино (став капітаном на рівні U-18), чия найбідніша у країні академія підготувала його до Юве. Для Лугано це другий найдорожчий трансфер на вихід за останні 15 років, або четвертий в історії.

Микита зізнається, що завдяки теплому прийомові швидко адаптувався в Турині. У перший же сезон ще в оренді встиг відзначитися дебютним голом. Згодом провів не одне тренування із суперзірками головної команди, в якій його найбільше вразили К'єлліні та "феноменальний Роналду" – працювати поруч з Кріштіану було незабутнім досвідом. Українець, який теж захоплював своєю працездатністю на тренуваннях, заслужив неймовірний шанс, хоча його швейцарські команди ніколи не претендували на чемпіонство – цю історію тамтешні тренери ставлять за приклад.

Завжди має бути альтернатива, тому Власенко хотів би вивчитися на будівельного інженера, якщо з футболом не вигорить. Юнак мислив як зріла людина ще з шкільного віку. Доводилося з 6 ранку встигати на поїзд та автобус, добираючись на тренування, а потім – часто відмовляти друзям, замість вечірки роблячи відповідальну ставку на завтрашній матч. Не кожен юнак знайде в собі сили йти наперекір покликам молодої крові, але його пріоритети вибудувані дуже чітко.

В останні півроку це вже стабільний гравець основи молодіжки Ювентуса, відіграв половину матчів у Юнацькій версії Ліги чемпіонів. Поразка від московського Локомотива (єдина втрата очок італійців) стала відправним моментом. На друге коло Власенко незмінно виходив у стартовому складі, зокрема, взяв участь у виїзному побитті Байєра (5:0) та перемогах над Атлетіко і росіянами. Туринці солідно взяли перше місце та вийшли у плей-офф.

Після того матчу Юве програв лише 1 матч з Микитою на полі за 5 місяців. Куди тільки не виходив українець – праворуч і ліворуч у центрі оборони, у тріо захисників, лівим фулбеком. У єврокубках найчастіше грав правого центрбека, у чемпіонаті Італії – вже лівого. Його партнером часто ставав одноліток Паоло Гоцці, який уже встиг дебютувати за головну команду в Серії А (поразка 1:2 від СПАЛа дещо пригальмувала прогрес).

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Цього місяця УЄФА нагородив Власенка спеціальним призовим додатком для футболістів, який серед іншого допомагає контролювати та покращувати свою статистику, ухвалювати кар'єрні рішення, обирати правильний спосіб комунікації з журналістами, вміти управляти своїми фінансами, здорово харчуватися, уникати допінгу та багато іншого. Цю круту програму, яку відзначив навіть легенда Барселони Ерік Абідаль, вручили Микиті як нагороду за звання найкращого гравця березня в Юнацькій лізі УЄФА.

Congratulations Nikita Vlasenko of #UYL contenders @JuventusFCYouth, the latest monthly winner of the UEFA For Players app prize







I found this app very easy to use, with friendly interface and a lot of useful information."





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https://t.co/3L8BthaxB2 pic.twitter.com/NlKQJxpYi1 — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 16, 2020

Сам Власенко рівняється на Серхіо Рамоса та Джорджо К'єлліні, а мріє стати основним у Ювентусі. У Швейцарії рівень молодіжного футболу наблизився до провідних країн Європи. Молоді гравці в ранньому віці вирушають у топові клуби, жертвуючи комфортом, і це невдовзі може спричинити справжній бум зірок на зразок того, що трапилося в Бельгії. За іронією долі, "наті" мали стати першим суперником збірної України у новому сезоні Ліги націй, але ситуація з коронавірусом залишається критичною і зараз не можна з впевненістю обговорювати проведення будь-яких матчів.

Що ж до натуралізованого швейцарця (так його іноді називають італійські ЗМІ), то насправді далеко не все ще втрачено. Якщо українські тренери і футбольні чиновники матимуть бажання і волю, 19-річного захисника завжди можна запросити у головну команду країни. Тим паче, що схожий прецедент вже був. Швейцарія так само виховала Івана Ракітіча, який встиг зіграти за юнацьку і молодіжну збірну, поки не отримав екстрений виклик від Хорватії. Чим ця історія продовжилася, ми всі знаємо – срібло Чемпіонату світу, провідні позиції в Барселоні, здобуття найвищих трофеїв.

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