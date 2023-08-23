Форвард Атлетіко та збірної Іспанії Альваро Мората може знову одягнути футболку Ювентуса.

Туринці підшукують нападника, який би міг посилити лінію атаки. Ювентус готовий втретє повернути Альваро Морату до своєї команди.

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Як інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо, Мойзе Кін, за яким стежать кілька клубів, може покинути туринців цього літа. В такому випадку Ювентус готовий розглянути трансфер іспанця, який вже двічі виступав у складі "б'янконері" у 2014-2016 та 2020-2022 роках. Альваро Мората провів 185 матчів за туринців у всіх турнірах, забивши 59 голів і оформивши 39 результативних передач.

Втім, Ювентусу доведеться позмагатися за нападника з Ромою та Міланом. Раніше повідомлялось, що Паулу Дибала вмовляє Морату приєднатися саме до римської команди.

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