Бельгієць підтримує форму у складі Челсі U-21, але не зможе розраховувати залишитись у лондонському клубі, повідомляє The Telegraph.

Ще один клуб Серії А націлився на Лукаку – Челсі поставив жорстку умову

"Сині" мають намір лише продати Лукаку, який цього літа відмовився від трансферу в Саудівську Аравію та в Інтер. Щоправда, єдиний клуб, який має інтерес до Ромелу, – Ювентус. Туринцям для цього необхідно попрощатись з Душаном Влаховічем.

Минулий сезон Лукаку провів у складі Інтера, зігравши в 37 матчах та записавши до свого активу 14 голів та 7 асистів. Transfermarkt оцінює Ромелу в 40 млн євро.

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