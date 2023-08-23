Ювентус может вернуть в Италию нападающего Атлетико – придется посоревноваться с Ромой и Миланом
Форвард Атлетико и сборной Испании Альваро Мората может снова надеть цвет Ювентуса.
Туринцы подыскивают нападающего, который бы мог усилить линию атаки. Ювентус готов в третий раз вернуть Альваро Морату в свою команду.
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Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, Мойзе Кин, за которым следят несколько клубов, может покинуть туринцев этим летом. В таком случае Ювентус готов рассмотреть трансфер испанца, который уже дважды выступал в составе "бьянконери" в 2014-2016 и 2020-2022 годах. Альваро Мората провел 185 матчей за туринцев во всех турнирах, забив 59 голов и оформив 39 результативных передач.
Впрочем, Ювентусу придется побороться за нападающего с Ромой и Миланом. Ранее сообщалось, что Паулу Дибала уговаривает Морату присоединиться именно к римской команде.
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