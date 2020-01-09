Ювентус може повернути де Лігта в Аякс

Захисник Ювентуса Маттейс де Лігт поки не переконав тренерський штаб туринців.

Аякс має намір знову бачити Маттейс де Лігта у формі амстердамського клубу, повідомляє VTBL.

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Нідерландці хочуть домовитись з Юве про оренду 20-річного захисника вже під час зимового трансферного вікна. Туринці можуть погодитись на таку авантюру, адже влітку вони викупили Маттейса у того ж Аякса за більш ніж 80 млн євро, але поки гравець не знайшов постійного місця у стартовому складі команди Саррі.

В поточному сезоні Серії А де Лігт провів 13 матчів, в яких відзначився голом.

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