toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО СУПЕРКУБОК ІСПАНІЇ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ювентус може повернути де Лігта в Аякс

11:25 660 Читать на русском
Ювентус може повернути де Лігта в Аякс
Маттейс де Лігт / Фото з відкритих джерел

Захисник Ювентуса Маттейс де Лігт поки не переконав тренерський штаб туринців.

Аякс має намір знову бачити Маттейс де Лігта у формі амстердамського клубу, повідомляє VTBL.

Райола: Барселона була переконана у трансфері Де Лігта через підписання де Йонга

Нідерландці хочуть домовитись з Юве про оренду 20-річного захисника вже під час зимового трансферного вікна. Туринці можуть погодитись на таку авантюру, адже влітку вони викупили Маттейса у того ж Аякса за більш ніж 80 млн євро, але поки гравець не знайшов постійного місця у стартовому складі команди Саррі.

В поточному сезоні Серії А де Лігт провів 13 матчів, в яких відзначився голом.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Хобленко відверто висловився про перспективи Хачеріді в Динамо Брест
07:30
2940
Теги
Трансфери Італія Аякс Аякс Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
46
хв
Барселона
21:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук