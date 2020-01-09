Ювентус может вернуть де Лигта в Аякс

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт пока не убедил тренерский штаб туринцев.

Аякс намерен вновь видеть Маттейса де Лигта в форме амстердамского клуба, сообщает VTBL.

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Нидерландцы хотят договориться с Юве об аренде 20-летнего защитника уже во время зимнего трансферного окна. Туринцы могут согласиться на такую авантюру, ведь летом они выкупили Маттейса у того же Аякса за более чем 80 млн евро, но пока игрок не нашел постоянного места в стартовом составе команды Сарри.

В текущем сезоне Серии А где Лигт провел 13 матчей, в которых отметился голом.

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