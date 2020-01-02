Райола: Барселона була переконана у трансфері Де Лігта через підписання де Йонга

Агент захисника Ювентуса Маттейса Де Лігта Міно Райола розповів, чому Барселоні не вдалось підписати його клієнта влітку 2019 року.

"Для багатьох нідерландців Барселона – це не зарубіжний клуб, а нідерландський. Барселона подумала, що справу зроблено. Де Лігт – нідерландець, як і Френкі де Йонг, і також переходить з Аякса. Якщо де Йонг перейде, то і Де Лігт теж. Так вони думали.

Де Йонг: Де Лігт ще може опинитись в Барселоні

Барселона назвала невірні причини того, чому вони хочуть підписати Маттейса. Це не просто якийсь гравець. Думаєте, що такий впливовий захисник як Жерар Піке відійшов би в сторону? Маттейс не думає про гроші, він просто хоче грати в футбол.

Він міг перейти в Ювентус ще роком раніше, але Аякс попросив його залишитися, коли клуби повинні були досягти домовленості. Це був його перший вибір, він здивувався, коли дізнався про пропозиції від таких клубів, як Барселона і ПСЖ", – розповів Райола в інтерв'ю Voetbal International.

Нагадаємо, Де Лігт приєднався до Ювентуса влітку 2019 року за 75 млн євро. Маттейс провів у складі туринців 13 матчів у Серії А та відзначився одним голом.

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