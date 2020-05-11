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Ювентус хоче позбутися Дугласа Кости – екс-зірку Шахтаря не врятує навіть відновлення сезону

17:25 296 Читать на русском
Ювентус хоче позбутися Дугласа Кости – екс-зірку Шахтаря не врятує навіть відновлення сезону
Дуглас Коста / Getty images

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста не має майбутнього в туринській команді.

Вже цього літа Ювентус готовий вислухати пропозиції щодо трансферу 29-річного бразильця. Шанси Кости залишитися в Турині мінімальні, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією видання, керівництво "старої синьйори" включило колишнього гравця Шахтаря у список футболістів, доступних для трансферу. Зазначається, що навіть в разі успішних результатів, якщо вдасться відновити сезон, Дуглас не зможе змінити рішення босів клубу.

Після переходу з Баварії за 45 млн євро в 2017 році Коста провів за Ювентус 90 матчів, забивши 9 голів. Ці показники не влаштовують "б'янконері", які, крім того, хочуть зекономити на зарплаті гравця. Наразі бразилець отримує 6 млн євро за сезон.

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Дуглас Коста Дуглас Коста Ювентус Ювентус Італія
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