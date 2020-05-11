Ювентус хочет избавиться от Дугласа Косты – экс-звезду Шахтера не спасет даже возобновление сезона

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста не имеет будущего в туринской команде.

Уже этим летом Ювентус готов выслушать предложения по трансферу 29-летнего бразильца. Шансы Кости остаться в Турине минимальные, сообщает Calciomercato.

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По информации издания, руководство "старой синьоры" включило бывшего игрока Шахтера в список футболистов, доступных для трансфера. Отмечается, что даже в случае успешных результатов, если удастся возобновить сезон, Дуглас не сможет изменить решение боссов клуба.

После перехода из Баварии за 45 млн евро в 2017 году Коста провел за Ювентус 90 матчей, забив 9 голов. Эти показатели не устраивают "бьянконери", которые, кроме того, хотят сэкономить на зарплате игрока. Сейчас бразилец получает 6 млн евро за сезон.

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