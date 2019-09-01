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Ювентус хоче підписати Жерома Боатенга

16:25 141 Читать на русском
Ювентус хоче підписати Жерома Боатенга
Жером Боатенг / Фото Know Networth

Захисник Баварії Жером Боатенг може перебратись в Серію А.

Керівництво Ювентуса розглядає можливість підписання Жерома Боатенга, повідомляє Bild.

Ковач: Боатенг залишиться в Баварії

В таборі туринців існує проблема з центральними захисниками. Капітан "Старої синьйори" Джорджо К'єлліні через травму зможе пропустити близько половини сезону, а молодий Маттейс Де Лігт ще остаточно не адаптувався в команді.

За інформацією ЗМІ, Юве першочергово хотів запросити Мехді Бенатія, але захисник відмовив колишньому клубу через старі образи.

В минулому сезоні Бундесліги Боатенг провів 20 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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