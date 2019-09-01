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Ювентус хочет подписать Жерома Боатенга

16:34 59 Читати українською
Ювентус хочет подписать Жерома Боатенга
Жером Боатенг / Фото Know Networth

Защитник Баварии Жером Боатенг может перебраться в Серию А.

Руководство Ювентуса рассматривает возможность подписания Жерома Боатенга, сообщает Bild.

Ковач: Боатенг останется в Баварии

В лагере туринцев существует проблема с центральными защитниками. Капитан "Старой синьоры" Джорджо Кьеллини из-за травмы может пропустить около половины сезона, а молодой Маттейс Де Лигт еще окончательно не адаптировался в команде.

По информации СМИ, Юве в первую очередь хотел пригласить Мехди Бенатия, но защитник отказал бывшему клубу из-за старых обид.

В прошлом сезоне Бундеслиги Боатенг провел 20 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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Италия Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Трансферы Баварии Трансферы Ювентуса Жером Боатенг Жером Боатенг Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Ювентус Ювентус
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