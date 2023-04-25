У Ювентуса можуть виникнути нові проблеми через справу про фінансові махінації.

"Стара Синьйора" нещодавно виграла перший раунд боротьби й повернула собі 15 очок, які зняли з команди через розслідування щодо фіктивного приросту капіталу. До повторного слухання "б'янконері", здавалося, можуть перевести подих. Але у справу втрутився головний орган європейського футболу.

Ювентусу повернули 15 очок – "Стара Синьйора" піднялася в топ-3, але досі очікує на остаточний вердикт

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, УЄФА проводить свою перевірку фактів. Організація очікує, що в Італії до липня повторно розглянуть справу і винесуть вердикт. В іншому випадку, в Ньйоні не будуть чекати й дадуть свою оцінку фінансової діяльності Ювентуса. Комісія УЄФА розглядає можливість відсторонення туринців від єврокубків на один рік.

Наразі Ювентус посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А. Вони мають можливість кваліфікуватися до Ліги чемпіонів через чемпіонат. А також "Стара Синьйора" продовжує боротьбу в Лізі Європи. Як зазначає джерело, навіть якщо "б'янконері" виграють турнір, все одно пропустять наступний сезон у разі накладення санкцій.

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