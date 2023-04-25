"Старая Синьора" недавно выиграла первый раунд борьбы и вернула себе 15 очков, которые сняли с команды из-за расследования фиктивного прироста капитала. К повторному слушанию "бьянконери", казалось, могут перевести дыхание. Но в дело вмешался главный орган европейского футбола.

Ювентусу вернули 15 очков – "Старая Синьора" поднялась в топ-3, но до сих пор ожидает окончательного вердикта

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, УЕФА проводит свою проверку фактов. Организация ожидает, что в Италии до июля повторно рассмотрят дело и вынесут вердикт. В противном случае, в Ньоне не будут ждать и дадут свою оценку финансовой деятельности Ювентуса. Комиссия УЕФА рассматривает возможность отстранения туринцев от еврокубков на год.

Ювентус занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Они имеют возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат. А также "Старая Синьора" продолжает борьбу в Лиге Европы. Как отмечает источник, даже если "бьянконери" выиграют турнир, все равно пропустят следующий сезон в случае наложения санкций.

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