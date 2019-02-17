Ювентус готує заманливу пропозицію для Де Лігта

Ювентус готується переманити захисника Аякса Маттейса Де Лігта фінансовою стороною контракту.
Керівництво туринського клубу серйозно налаштоване випередити інші європейські гранди у боротьбі за 19-річного капітана Аякса Маттейса Де Лігта, повідомляє Calciomercato.
19-річний захисник Аякса Де Лігт встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів, перевершивши Фабрегаса
Ювентус готує великий контракт для оборонця з вигідними фінансовими умовами. За інформацією ЗМІ, Де Лігт хоче отримувати у новому клубі близько 7 млн євро на рік.
Барселона та Манчестер Сіті мають намір скласти гідну конкуренцію "старій синьйорі" у перегонах за Маттейсом.
В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Де Лігт провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.
Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони