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Ювентус готує заманливу пропозицію для Де Лігта

11:53 284 Читать на русском
Ювентус готує заманливу пропозицію для Де Лігта
Маттейс Де Лігт / Фото ФК Аякс

Ювентус готується переманити захисника Аякса Маттейса Де Лігта фінансовою стороною контракту.

Керівництво туринського клубу серйозно налаштоване випередити інші європейські гранди у боротьбі за 19-річного капітана Аякса Маттейса Де Лігта, повідомляє Calciomercato.

19-річний захисник Аякса Де Лігт встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів, перевершивши Фабрегаса

Ювентус готує великий контракт для оборонця з вигідними фінансовими умовами. За інформацією ЗМІ, Де Лігт хоче отримувати у новому клубі близько 7 млн євро на рік.

Барселона та Манчестер Сіті мають намір скласти гідну конкуренцію "старій синьйорі" у перегонах за Маттейсом.

В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Де Лігт провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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