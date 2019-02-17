Ювентус готовит заманчивое предложение для Де Лигта

Ювентус готовится переманить защитника Аякса Маттейса Де Лигта финансовой стороной контракта.

Руководство туринского клуба серьезно настроено опередить другие европейские гранды в борьбе за 19-летнего капитана Аякса Маттейса Де Лигта, сообщает Calciomercato.

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Ювентус готовит крупный контракт защитнику с выгодными финансовыми условиями. По информации СМИ, Де Лигт хочет получать в новом клубе около 7 млн евро в год.

Барселона и Манчестер Сити намерены составить достойную конкуренцию "старой синьоре" в гонке за Маттейсом.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Де Лигт провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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