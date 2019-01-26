Ювентус готує для Реала кругленьку суму за Марсело

Захисник Реала Марсело найближчим часом може знову об'єднатись зі своїм екс-одноклубником Кріштіану Роналду.

Керівництво Ювентуса серйозно налаштоване на підписання оборонця Реала Марсело, повідомляє AS.

За інформацією видання, "стара синьйора" має намір заплатити мадридцям 60 млн євро за 30-річного бразильця.

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Марсело втратив гарантоване місце в основному складі "вершкових". Чинний контракт захисника з королівським клубом розрахований до 2022 року.

Нагадаємо, влітку з табору Реала в Ювентус перейшов португальскьий нападник Кріштіану Роналду.

В поточному сезоні Прімери Марсело провів лише 11 матчів, в яких відзначився двома голами.

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