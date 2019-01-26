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Ювентус готовит для Реала кругленькую сумму за Марсело

26 января 22:51 418 Читати українською
Ювентус готовит для Реала кругленькую сумму за Марсело
Марсело и Криштиану Роналду / Фото Reuters

Защитник Реала Марсело в ближайшее время может снова объединиться со своим экс-одноклубником Криштиану Роналду.

Руководство Ювентуса серьезно настроено на подписании защитника Реала Марсело, сообщает AS.

По информации издания, "старая синьора" намерена заплатить мадридцам 60 млн евро за 30-летнего бразильца.

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Марсело потерял гарантированное место в основном составе "сливочных". Действующий контракт защитника с королевским клубом рассчитан до 2022 года.

Напомним, летом из лагеря Реала в Ювентус перешел португальскьий нападающий Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Примеры Марсело провел лишь 11 матчей, в которых отметился двумя голами.

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