Ювентус готовит для Реала кругленькую сумму за Марсело

Защитник Реала Марсело в ближайшее время может снова объединиться со своим экс-одноклубником Криштиану Роналду.
Руководство Ювентуса серьезно настроено на подписании защитника Реала Марсело, сообщает AS.
По информации издания, "старая синьора" намерена заплатить мадридцам 60 млн евро за 30-летнего бразильца.
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Марсело потерял гарантированное место в основном составе "сливочных". Действующий контракт защитника с королевским клубом рассчитан до 2022 года.
Напомним, летом из лагеря Реала в Ювентус перешел португальскьий нападающий Криштиану Роналду.
В текущем сезоне Примеры Марсело провел лишь 11 матчей, в которых отметился двумя голами.
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