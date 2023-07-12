Ювентус готовий продати "скляного" хавбека – Погба має привабливу пропозицію з Саудівської Аравії
Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Поль Погба може перебратися на Близький Схід.
Минулий сезон для французького хавбека був дуже складним через постійні травми. Ювентус задумався про доцільність тримання у своєму складі гравця, який не може допомогти команді здобувати очки.
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Як повідомляє Calciomercato, туринці не будуть перешкоджати відходу Поля Погба в інший клуб, якщо їм запропонують від 15 до 20 мільйонів євро за трансфер. Французом активно цікавляться у Саудівській Аравії та готові дати хавбеку трирічний контракт з зарплатнею до 150 мільйонів євро. Погба зможе приєднатися до однієї з чотирьох команд: Аль-Наср, Аль-Хіляль, Аль-Іттіхад, або Аль-Ахлі.
В кампанії 2022/23 хавбек зіграв за Ювентус 161 хвилину. Він з'являвся на полі в 10 матчах, але результативними діями не відзначився.
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