Прошлый сезон для французского хавбека был очень сложным из-за постоянных травм. Ювентус задумался о целесообразности держать в своем составе игрока , который не может помочь команде добывать очки.

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Как сообщает Calciomercato, туринцы не будут препятствовать уходу Поля Погба в другой клуб, если им будет предложено от 15 до 20 миллионов евро за трансфер. Французом активно интересуется Саудовская Аравия, готовая дать хавбеку трехлетний контракт с зарплатой до 150 миллионов евро. Погба сможет присоединиться к одной из четырех команд: Аль-Наср, Аль-Хиляль, Аль-Иттихад или Аль-Ахли.

В кампании 2022/23 хавбек сыграл за Ювентус 161 минуту. Он появлялся на поле в 10 матчах, но результативными действиями не отличился.

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