Півтора року тому Влаховіч відхилив кілька привабливіших пропозицій, бо хотів опинитися саме в Ювентусі. Однак туринський етап його кар'єри складається не так, як очікували від форварда за 80 мільйонів євро.

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"Стара синьйора" відкрита до продажу серба вже цього літа. Головна умова – повноцінний трансфер, жодних оренд. На заміну Влаховічу Ювентус уже намагався підписати Ромелу Лукаку, але бельгієць марить виключно Інтером.

За інформацією Фабріціо Романо, у запрошенні Влаховіча зацікавлений ПСЖ, якому потрібно закрити прогалину в нападі після прощання з Ліонелем Мессі. Між клубами вже відбулися перші контакти. Слід зауважити, що в минулому сезоні сербський форвард зіграв за Юве 42 матчі, у яких забив 14 голів.

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