Ювентус не просто зацікавлений у переході 21-річного українця, а готовий перейти до рішучих дій, щоб здійснити цей трансфер, стверджує Даніеле Лонго у своїй колонці для Сalciomercato.

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За інформацією джерела, туринці вже спробували налагодити контакти з представниками Мудрика. Юве впевнений, що Михайло готовий здійснити стрибок на новий рівень, адже стежили за футболістом Шахтаря протягом кількох років.

Водночас "Стара синьйора" розуміє, що процес не буде простим. Передусім належить домовитися з Шахтарем, який оцінює Мудрика щонайменше у 35 мільйонів євро. Також Ювентусу доведеться виграти чималу конкуренцію, адже на українця претендує чимало клубів, серед яких гранди на кшталт ПСЖ та Арсенала.

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У поточному сезоні 21-річний футболіст провів за Шахтар 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.