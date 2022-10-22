ПСЖ розглядає варіант зі запрошенням півзахисника Михайла Мудрика у разі відходу Неймара, повідомляє le10sport.

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Спортивний директор парижан Луїш Кампуш перебуває під враженням від гри півзахисника збірної України і бачить у ньому наступника бразильської зірки. У таборі чемпіона Франції розуміють, що витримати конкуренцію у боротьбі за Мудрика буде вкрай важко – за українцем вже ганяється з десяток топ-клубів Європи – але твердо налаштовні боротися за футболіста до кінця.

Нагадаємо, про інтерес до Михайла раніше заявляли Арсенал, Брайтон, Брентфорд, Евертон, Ньюкасл, Байєр, Ювентус, Аталанта, Рома, Аякс та інші. У поточному сезоні 21-річний футболіст провів за Шахтар 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

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