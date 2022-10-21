Мудрик зацікавив Моурінью – "Особливий" хоче оформити трансфер влітку, але є розбіжності з Шахтарем в ціні
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик має черговий варіант з топ-чемпіонату – цього разу з Серії А.
Мудриком цікавляться чимало клубів, з яких найбільше виділяються Арсенал та Рома, повідомляє Fichajes.net.
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Рома готова запропонувати 30 млн євро, що скоріш за все, буде відхилено Шахтарем – "гірники" мають намір отримати як мінімум 50 млн, якщо він продовжить прогресувати такими ж темпами. Зазначається, що Михайло зацікавив особисто Моурінью, який хотів би оформити трансфер наступного літа.
До слова, під керівництвом Ігора Йовічевіча Михайло розкривається ледь не з кожним матчем. Він вже провів 10 поєдинків у всіх турнірах, забив п'ять голів та віддав сім результативних передач.
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