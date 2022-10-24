Ювентус не просто заинтересован в переходе 21-летнего украинца, а готов перейти к решительным действиям, чтобы совершить этот трансфер, утверждает Даниэле Лонго в своей колонке для Сalciomercato.

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По информации источника, туринцы уже попытались наладить контакты с представителями Мудрика. Юве уверен, что Михаил готов совершить скачок на новый уровень, ведь следили за футболистом Шахтера в течение нескольких лет.

В то же время "Старая синьора" понимает, что процесс не будет простым. Прежде всего, следует договориться с Шахтером, который оценивает Мудрика по меньшей мере в 35 миллионов евро. Также Ювентусу придется выиграть немалую конкуренцию, ведь на украинца претендует немало клубов, среди которых гранды типа ПСЖ и Арсенала.

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В текущем сезоне 21-летний футболист провел за Шахтер 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.