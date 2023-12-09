Георгий Судаков может сменить клубную прописку уже зимой. Ювентус предлагает Шахтеру 25 миллионов евро за полузащитника сборной Украины.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков – лакмусовая бумажка для многих европейских клубов из топ-чемпионатам. Однако главным претендентом на звезду Шахтера называют туринский Ювентус.

Судаков стал №1 в шорт-листе Ювентуса – туринцы готовы продать нескольких игроков, чтобы подписать украинца

Как сообщает издание TuttoJuve, туринцы готовы оформить трансфер Судакова уже этой зимой, но при условии, если "горняки" будут согласны продать игрока за 25 миллионов евро.

По информации источника, итальянский клуб также рассматривает вариант с арендой Судакова, но согласны рассмотреть возможность аренды с обязательным правом выкупа.

Напомним, контракт Георгия с Шахтером действует до лета 2028 года. В текущем сезоне он в 16 матчах за "горняков" забил 3 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 15 млн. евро. "Горняки" хотят получить за Судакова минимум 30 миллионов евро.

Судаков за 50 миллионов евро и еще два взрывных трансфера в Европу – УПЛ готова удивлять, а процесс пошел