Півзахисник туринського Ювентуса Хуан Куадрадо відзначився фантастичним забитим м'ячем у поєдинку 16-го туру італійської Серії А проти Дженоа.

Латиноамериканець відкрив рахунок на 9-й хвилині.

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Куадрадо взявся виконувати кутовий із лівого флангу. Вінгер виконав високу подачу, яка перетворилася в прямий удар у бік воріт – м'яч влетів під дальню стійку. Чемпіон Європи Сальваторе Сірігу виявився безсилим.

До слова, для Хуана Куадрадо цей гол виявився третім у сезоні. Раніше він забив Удінезе та Фіорентині.

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