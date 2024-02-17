За три попередні матчі Ювентус набрав лише одне очко, хоча в суперниках був не лише Інтер, а й Удінезе з Емполі. У Верони безвиграшна серія була ще довшою, але від команди із зони вильоту цього можна очікувати.

Дженоа не втримала перемогу над Наполі, пропустивши на останній хвилині – Маліновський виходив лише оборонятися

А от чого не очікували, то це швидкого гола господарів. Вже на 10-й хвилині "мастифи" відкрили рахунок. Суслов подав кутовий, Рабйо, здавалося, вибив м'яч із небезпечної зони, але поблизу напівкола Фолоруншо не став нічого вигадувати – просто бахнув з лету. Шедевральний гол!

Ювентус полетів відіграватися. Щоправда, все зводилася до хаосу у виконанні Камб'ясо. Зрештою, Фортуна була на боці "бянконері". Костіч просто бив здалеку, а м'яч у скупченні гравців знайшов руку Чачуа. Марко Ді Белло навіть без відеоповторів вказав на 11 метрів. Влаховіч впевнено реалізував пенальті, забивши свій 13-й гол у нинішньому сезоні.

Після цього знову цікавіший вигляд мала Верона. Однак забити вона змогла вже на старті другого тайму. Туринці двічі фолили у цій атаці, але рефері давав грати. І правильно робив. У підсумку Нослін прошив Щенсни. Це перший гол нідерландця після переїзду до Італії. Проте цього розу господарі ще швидше втратили перевагу. Через кілька хвилин провалилися оборонці, які дали Рабйо без спротиву бити в межах штрафного.

Слідом команди обмінялися ще парочкою "уколів". Щенсни врятував після удару Лазовіча, переправивши на кутовий. На протилежній частині поля ніяк не могли влучити в площину – і Рабйо, і К'єзі забракло якихось сантиметрів. Коли Федеріко все зробив бездоганно, неймовірний сейв зробив Лоренцо Монтіпо. Можливо, саме цей момент і став ключовим для господарів, які відстояли нічию.

Таким чином Ювентус продовжив безвиграшну серію до чотирьох матчів. Туринці подарували Інтеру шанс збільшити відрив до 12 очок, а також можуть опинитися позаду Мілана, якщо клуби зі столиці Ломбардії виграють свої матчі. Верона поки залишається у зоні вильоту, але навіть одна перемога може підняти "мастифів" аж на 14-те місце в турнірній таблиці Серії А.

Інтер за тайм розбив Салернітану і відірвався від Ювентуса на 10 очок – Лаутаро увійшов в історію клубу