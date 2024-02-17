За три предыдущих матча Ювентус набрал лишь одно очко, хотя в соперниках был не только Интер, но и Удинезе с Эмполи. У Вероны безвыигрышная серия была еще длиннее, но от команды из зоны вылета этого можно ожидать.

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А вот чего не ожидали, то это быстрого гола хозяев. Уже на 10-й минуте "мастифы" открыли счет. Суслов подал угловой, Рабйо, казалось, выбил мяч из опасной зоны, но вблизи полукруга Фолоруншо не стал ничего выдумывать – просто бахнул с лету. Шедевральный гол!

Ювентус полетел отыгрываться. Правда, все сводилась к хаосу в исполнении Камбьясо. В конце концов, Фортуна была на стороне "бянконери". Костич просто бил издали, а мяч в скоплении игроков нашел руку Чачуа. Марко Ди Белло даже без видеоповторов указал на 11 метров. Влахович уверенно реализовал пенальти, забив свой 13-й гол в нынешнем сезоне.

После этого вновь интереснее выглядела Верона. Однако забить она смогла уже на старте второго тайма. Туринцы дважды фолили в этой атаке, но рефери давал играть. И правильно делал. В итоге Нослин прошил Щенсны. Это первый гол нидерландца после переезда в Италию. Однако в этот раз хозяева еще быстрее упустили преимущество. Через несколько минут провалились оборонцы, которые дали Рабьо без сопротивления бить в пределах штрафной.

Следом команды обменялись еще парочкой "уколов". Щенсны спас после удара Лазовича, переправив на угловой. На противоположной части поля никак не могли попасть в створ – и Рабьо, и Кьезе не хватило каких-то сантиметров. Когда Федерико все сделал безупречно, невероятный сейв совершил Лоренцо Монтипо. Возможно, именно этот момент и стал ключевым для хозяев, которые отстояли ничью.

Таким образом Ювентус продлил безвыигрышную серию до четырех матчей. Туринцы подарили Интеру шанс увеличить отрыв до 12 очков, а также могут оказаться позади Милана, если клубы из столицы Ломбардии выиграют свои матчи. Верона пока остается в зоне вылета, но даже одна победа может поднять "мастифов" аж на 14-е место в турнирной таблице Серии А.

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