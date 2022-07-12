Ювентус виграв боротьбу за зірочку Баварії Кенана Їлдіза. 17-річний футболіст підписав контракт до літа 2025 року і буде виступати за команду U-19, повідомляє прес-служба туринців.

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До слова, турецький хавбек виступав за молодіжні команди Баварії з 2012 року, але вирішив покинути Мюнхен на правах вільного агента. Відтак, Ювентусу не довелося платити відступні. Раніше повідомлялося, що Їлдіз також мав варіант із переходом до Барселони.

У минулому сезоні Кенан Їлдіз у складі Баварії U-19 провів 20 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 8 результативних передач.

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