Футболіст уже кілька днів перебував у розташуванні команди. Однак лише сьогодні Ювентус презентував Погба у статусі новачка. Контракт розрахований до літа 2026 року.

Погба відмовився підписувати для фаната футболку Манчестер Юнайтед – курйозне відео

Француз повертається в Турин на правах вільного агента. За неофіційною інформацією, зарплата Погба становитиме 8 млн євро на сезон. Ще 2,5 млн комісійних дістануться агентам. Півзахисник виступатиме під культовим десятим номером. Форму вже можна купити у фан-шопі Ювентуса.

До слова, шість років тому Ювентус продав Поля Погба в Манчестер Юнайтед за 105 мільйонів. В Англії француз заробляв 15 млн фунтів на сезон.

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