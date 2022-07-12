Ювентус выиграл борьбу за звездочку Баварии Кенана Йилдиза. 17-летний футболист подписал контракт до лета 2025 года и будет выступать за команду U-19, сообщает пресс-служба туринцев.

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Турецкий хавбек выступал за молодежные команды Баварии с 2012 года, но решил покинуть Мюнхен на правах свободного агента. Следовательно, Ювентусу не пришлось платить отступные. Ранее сообщалось, что у Йилдиза также был вариант с переходом в Барселону.

В прошлом сезоне Кенан Йилдиз в составе Баварии U-19 провел 20 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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