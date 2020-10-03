Ситуація з пандемію у Неаполі ускладнилась, ризикує і постраждати головна команда міста.

Наполі не може вилетіти на гостьовий поєдинок третього туру Серії А проти Ювентуса через заборону від місцевої влади, повідомляє Football Italia.

Дженоа продовжує бити рекорди ураження коронавірусом

У регіоні Кампанія, де розташований Неаполь, критична ситуація з кількістю хворих на коронавірус, тому скасуванням рейсів влада намагається запобігти поширенню пандемії. У двох гравців Наполі вже є позитивні тести на COVID-19.

Якщо команда Дженнаро Гаттузо не прибуде на матч в Турин, неаполітанцям можуть зарахувати технічну поразку.

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