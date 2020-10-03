Ситуация с пандемией в Неаполе осложнилась, рискует и пострадать главная команда города.

Наполи не может вылететь на гостевой поединок третьего тура Серии А против Ювентуса из-за запрета от местных властей, сообщает Football Italia.

Дженоа продолжает бить рекорды поражения коронавирусом

В регионе Кампания, где расположен Неаполь, критическая ситуация с количеством больных на коронавирус, поэтому отменой рейсов власть пытается предотвратить распространение пандемии. В двоих игроков Наполи уже есть положительные тесты на COVID-19.

Если команда Дженнаро Гаттузо не прибудет в на матч в Турин, неаполитанцам могут засчитать техническое поражение.

Зустріч Гвардіоли з кумиром, непростий іспит Барси, випробування для суперників Динамо і Шахтаря: топ-матчі вікенду