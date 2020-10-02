Тепер у "грифонів" 22 хворих на коронавірус, 16 із них – гравці, повідомляє Football Italia.

Серія А на межі зриву – влада Італії вимагає зупинити чемпіонат

Після 19-ти проведених тестів (14 виконавців провалили) медики провели повторний аналіз. Позитивні тести цього разу виявили в хавбека Петара Брлека та новачки Міха Зайца, а також у помічника головного тренера Вальтера Брессана. Раніше Серія А перенесла матч проти Торіно, який генуезці мали зіграти на вихідних.

Нагадаємо, що Італія була епіцентром першої хвилі пандемії коронавірусу навесні.

Історична ганьба Гвардіоли, розкішний дебют Суареса з привітом для Барселони, черговий рекорд Роналду – огляд вікенду