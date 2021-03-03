Серія А визначилася з часом проведення поєдинку 3 туру між Ювентусом та Наполі.

Матч відбудеться 17 березня, початок о 18:45 за місцевим часом, повідомляє Corriere dello Sport.

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Зустріч була запланована ще на 4 жовтня минулого року, однак неаполітанська влада не дозволила своїй команді їхати в Турин. Спочатку Наполі присудили технічну поразку, яку вдалося оскаржити. Потім ліга довго шукала вікно, щоб таки провести матч у щільному графіку.

Додамо, що наразі Ювентус йде третім у турнірній таблиці Серії А, а Наполі шостий.

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