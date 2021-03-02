Лаціо – Торіно: матч Серії А офіційно скасований через неявку гостей
COVID-19 вкотре вніс корективи у плани команд Серії А. Постраждали Торіно та Лаціо.
Поєдинок 25-го туру італійської першості між Лаціо та Торіно офіційно визнаний таким, що не відбувся, повідомляє Football Italia.
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Причиною цього стала неявка гостей. Протягом 45 хвилин Лаціо і суддівська бригада чекали на приїзд суперника, але він і не міг з'явитись. Органи охорони здоров'я заборонили "бикам" покидати Турин через 10 хворих на коронавірус. Торіно звертався з вимогою перенести матч, але йому відмовили.
До слова, "бики" зависли над зоною вильоту, а Лаціо розташувався на 7 сходинці, борючись за зону єврокубків.
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