Ювентус – Наполи: официально утверждена новая дата многострадального матча
Серия А определилась со временем проведения поединка 3 тура между Ювентусом и Наполи.
Матч состоится 17 марта, начало в 18:45 по местному времени, сообщает Corriere dello Sport.
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Встреча была запланирована еще на 4 октября прошлого года, однако неаполитанская власть не позволила своей команде ехать в Турин. Сначала Наполи присудили техническое поражение, которое удалось обжаловать. Затем лига долго искала окно, чтобы все-таки провести матч в плотном графике.
Добавим, что сейчас Ювентус идет третьим в турнирной таблице Серии А, а Наполи шестой.
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