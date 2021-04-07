Ювентус – Наполи – 2:1 – видео голов и обзор матча
23:21 - Читати українською
Ювентус принимал Наполи в рамках перенесенного 3-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
73’ Пауло Дибала
Лоренцо Инсинье 90’
73’ Пауло Дибала
90’ Лоренцо Инсинье
Криштиану Роналду быстрым голом открыл счет во встрече.
Ювентус удержал победу над Наполи и поднялся на третью строчку Серии А, обойдя Малиновского и Ко
Игра была равной, поэтому Пирло решил усилить атаку, выпустив Дибалу, и не прогадал. Пауло превосходным техничным ударом удвоил преимущество туринцев. Перед финальным свистком неаполитанцы смогли отквитать один мяч, но на большее гостей не хватило.
Победа позволила Юве подняться на третью строчку, Наполи остался 5-м.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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