Ювентус принимал Наполи в рамках перенесенного 3-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Криштиану Роналду быстрым голом открыл счет во встрече.

Ювентус удержал победу над Наполи и поднялся на третью строчку Серии А, обойдя Малиновского и Ко

Игра была равной, поэтому Пирло решил усилить атаку, выпустив Дибалу, и не прогадал. Пауло превосходным техничным ударом удвоил преимущество туринцев. Перед финальным свистком неаполитанцы смогли отквитать один мяч, но на большее гостей не хватило.

Победа позволила Юве подняться на третью строчку, Наполи остался 5-м.

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