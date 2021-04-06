"Скуадра Адзурра" блискуче провела міжнародну паузу. Команда Роберто Манчіні стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі зі стовідсотковими показниками. Північна Ірландія, Болгарія та Литва були обіграні з однаковим рахунком – 2:0. В Італії вже починають говорити про можливу перемогу на світовій першості. Все через рекорд головного тренера. Манчіні не зазнав жодної поразки у перших 15-ти домашніх матчах на чолі національної команди. Це лише третій випадок у історії збірної. Попередні два завершилися тріумфом на чемпіонатах світу. Першому це досягнення підкорилося Енцо Беарзоту (1982), а у 2006-му його повторив Марчелло Ліппі.

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Вірити у знаки долі чи ні – особиста справа кожного. Однак не можна ігнорувати очевидного – апеннінська збірна справді стала значно сильнішою з часів фіаско Джанп'єро Вентури. Наразі Італія не програє у 25-ти матчах поспіль. До абсолютного рекорду команди, встановленого легендарним Вітторіо Поццо у період з 1935 по 1939 рік, залишилося якихось 5 матчів. Однак італійцям так і не дали сповна насолодитися успіхом збірної. Практично відразу після повернення з Литви національна команда стала джерелом поганих новин. Знову в усьому винен COVID-19.

По поверненню в клуб позитивний тест здав Леонардо Бонуччі. На фоні чого чимало критики посипалося на Джанлуїджі Доннарумму. Напередодні ввечері голкіпер Мілана опублікував спільне фото з літака. Обійшлося, Джіджі хворобу не підхопив та зміг зіграти проти Сампдорії, пропустивши курйозний гол від Квальярелли. Зрештою, це нічого не означає. Сальваторе Сірігу та Алессіо Краньйо теж зіграли в 29-му турі Серії А, а вже після цього злягли з коронавірусом. Як, до речі, і тренер голкіперів збірної Італії. Поки серед портьєрі "чистими" залишаються лише Доннарумма та Алекс Мерет.

Чи не найбільше дісталося ПСЖ. Марко Верратті та Алессандро Флоренці – справжні лідери паризького колективу. Букмекери вже обвалили коефіцієнти на перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів проти Баварії, яка зіграє без Роберта Лєвандовскі. Схоже, Кіліан Мбаппе дуже поквапився із заявою, що травма поляка зіграє на руку його команді.

Для кого точно міжнародна пауза принесла жахливі новини, то це для Ювентуса. Андреа Пірло балансує на межі звільнення. В Італії пишуть про ультиматум: невдачі в матчах з Торіно та Наполі = відставка. Туринське дербі вже провалене, нічию вдалося врятувати лише наприкінці матчу. Тепер все залежить від битви з командою Ріно Гаттузо, яка набрала шалений темп, після вильоту з Ліги Європи лише раз втративши очки. Водночас у Пірло все більше втрат. До інфікованих Бонуччі та Деміраля сьогодні приєднався Федеріко Бернардескі. Не дивно, "б'янконері" помилували відсторонених за гучну вечірку Маккені, Дибалу та Артура. Ціна матчу з Наполі – не просто три очки, а путівка в Лігу чемпіонів наступного сезону.

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Парадокс, але саме звітний матч став першим гучним прецедентом у Кальчо щодо недосконалості коронавірусного протоколу. Як відомо, зустріч була запланована ще на 4 жовтня минулого року, однак неаполітанська влада не дозволила своїй команді їхати в Турин. Спочатку Наполі присудили технічну поразку, яку вдалося оскаржити. Зіграти гру мають завтра. Органи охорони здоров'я поки не бачать причин, чому цього не станеться. "Наразі матч Ювентус – Наполі не перебуває під загрозою скасування/перенесення. Лікарі працюють, щоб перевірити наявність будь-яких інших позитивних випадків у Ювентусі", – заявив директор ASL Турина Карло Пікко.

В рамках такої обмеженої групи, як національна збірна, масштаби зараження справді величезні. Наразі коронавірус виявили у восьми осіб – інфіковані 7 футболістів та один член персоналу. У компанію до вже загаданих Верратті, Флоренці, Бонуччі, Бернардескі, Сірігу та Краньйо входить також форвард Фрайбурга Віченцо Гріфо. За іронією долі, останній не літав у Литву, адже ця країна у Німеччині входить до переліку, після повернення звідки потрібно відсидіти карантин. Гріфо власним прикладом довів, наскільки абсурдні спроби чиновників штучно визначати "безпечні" місця.

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Коли Сассуоло ізолював Франческо Капуто, Доменіко Берарді та Мануеля Локателлі відразу по прильоту зі збірної, у багатьох це викликало подив. Гравці мали на руках негативні тести, але у клубі вирішили перестрахуватися та ізолювали цих виконавців від решти команди. Навіть без трьох лідерів вдалося вибороти нічию з Ромою. Зате тепер можна спокійно готуватися до наступних матчів. Наслідки ж для інших команд поки повністю оцінити складно. Як показують випадки Сірігу та Краньйо, перші негативні тести нічого не гарантують.

Поки на Апеннінах відхрещуються від розмов про вимушену зупинку сезону. Ба більше, Рим як одне з міст, де відбудеться чемпіонат Європи, вже надіслав запевнення в УЄФА про готовність прийняти матчі турніру з глядачами на трибунах. Насправді ж ситуація мало чим відрізняється від минулорічної. Щодня все нові випадки. Футбольна збірна тут не стала унікальною. Днями команду італійських лижників повернули з чемпіонату світу через такі ж причини. Панікувати не варто. Просто потрібно пам'ятати, що вірус нікуди не зник, а правила соціального захисту досі залишаються найдієвішою зброєю.

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