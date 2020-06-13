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Ювентус – Мілан: Бонуччі знайшов виправдання промаху Роналду з пенальті

09:31 316 Читать на русском
Ювентус – Мілан: Бонуччі знайшов виправдання промаху Роналду з пенальті
Кріштіану Роналду / Getty images

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі поділився враженнями після матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії з Міланом (0:0).

 
Анте Ребіч 17’
17’ Анте Ребіч

"Важливо було пройти далі. На самому початку матчу було дивно і складно, порожній стадіон через 90 днів. Мілан вдесятьох дуже добре грав проти 11 футболістів. Підсумок – нічия, але на результат потрібно дивитися як на склянку, яка наполовину повна. Нашою метою був фінал.

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Промах Роналду? Навіть найкращі можуть помилятися, Мілан міг забити в будь-який момент, тому потрібно було зберігати концентрацію. Думаю, згодом ми побачимо великий Юве і великого Роналду", – сказав Бонуччі в ефірі телеканалу Rai Sport.

Нагадаємо, поєдинок на Альянц Стедіум в Турині завершився "сухою" нічиєю. Ювентус пробився у фінал Кубка Італії завдяки голу, забитому на полі Мілана – перший матч цих команд завершився з рахунком 1:1.

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