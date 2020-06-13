Ювентус – Мілан: Бонуччі знайшов виправдання промаху Роналду з пенальті

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі поділився враженнями після матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії з Міланом (0:0).

"Важливо було пройти далі. На самому початку матчу було дивно і складно, порожній стадіон через 90 днів. Мілан вдесятьох дуже добре грав проти 11 футболістів. Підсумок – нічия, але на результат потрібно дивитися як на склянку, яка наполовину повна. Нашою метою був фінал.

Фіаско Роналду і жорстоке кунг-фу Ребіча у відеоогляді матчу Ювентус – Мілан

Промах Роналду? Навіть найкращі можуть помилятися, Мілан міг забити в будь-який момент, тому потрібно було зберігати концентрацію. Думаю, згодом ми побачимо великий Юве і великого Роналду", – сказав Бонуччі в ефірі телеканалу Rai Sport.

Нагадаємо, поєдинок на Альянц Стедіум в Турині завершився "сухою" нічиєю. Ювентус пробився у фінал Кубка Італії завдяки голу, забитому на полі Мілана – перший матч цих команд завершився з рахунком 1:1.

Ювентус – Мілан: прохід туринців у фінал Кубка з неоднозначною грою, пасивні "россонері", Доннарумма – герой без пасу