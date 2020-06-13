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Ювентус – Милан: Бонуччи нашел оправдание для промаха Роналду с пенальти

09:31 78 Читати українською
Ювентус – Милан: Бонуччи нашел оправдание для промаха Роналду с пенальти
Криштиану Роналду / Getty images

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с Миланом (0:0).

 
Анте Ребич 17’
17’ Анте Ребич

"Важно было пройти дальше. В самом начале матча было странно и сложно, пустой стадион спустя 90 дней. Милан вдесятером очень хорошо играл против 11 футболистов. Итог – ничья, но на результат нужно смотреть как на стакан, который наполовину полон. Нашей целью был финал.

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Промах Роналду? Даже лучшие могут ошибаться, Милан мог забить в любой момент, поэтому нужно было сохранять концентрацию. Думаю, со временем мы увидим великий Юве и великого Роналду", – сказал Бонуччи в эфире телеканала Rai Sport.

Напомним, поединок на Альянц Стэдиум в Турине завершился "сухой" ничьей. Ювентус пробился в финал Кубка Италии благодаря голу, забитому на поле Милана – первый матч этих команд завершился со счетом 1:1.

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