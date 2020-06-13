Фіаско Роналду і жорстоке кунг-фу Ребіча у відеоогляді матчу Ювентус – Мілан

Ювентус та Мілан зустрілися в рамках 1/2 фіналу Кубка Італії. Дивіться відеоогляд матчу Ювентус – Мілан.

Ювентус захопив перевагу з перших хвилин і буквально зім'яв захист Мілана. Зрештою, нерви не витримали у Конті, який зіграв рукою у власному штрафному. Роналду підійшов до "позначки" і здійснив один із рідкісних промахів. Мілан ще не встиг порадіти своєму успіху, як залишився в меншості – Ребіча вигнали за жорстокий фол проти Даніло.

Ювентус розписав нічию з Міланом у першому матчі після карантину в Італії – "б'янконері" вийшли в фінал Кубка

Ювентус не встиг скористатися більшістю до перерви, а в другому таймі щось почало виходити і в гостей. Щоправда, більшість атак Мілана завершувалися примітивними навісами або дальніми ударами. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, яка дала Юентусу путівку у фінал.