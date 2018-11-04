Ювентус – Кальярі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус обіграв Кальярі в 11-му турі Серії А. Дивіться відео голів матчу Ювентус – Кальярі на сайті Футбол 24.

Дибала вже на 1 хвилині вивів туринців вперед, проте Кальярі зумів зрівняти рахунок завдяки голу Жоао Педро. Всього через 2 хвилини Брадаріч зрізав м'яч у власні ворта, а Куадрадо в другому таймі збільшив перевагу "старої синьйори".

Ювентус здолав Кальярі: 11-й тур Серії А, матчі суботи

Ювентус продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А, маючи в активі 31 пункт, а Кальярі з 13 очками лишився на 12 позиції.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 11-й тур

Ювентус – Кальярі – 3:1

Голи: Дибала, 1, Брадаріч, 38, (аг), Куадрадо, 87 – Жоао Педро, 36