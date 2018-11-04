Ювентус – Кальярі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Бельгія — 3 лист 256
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Яремчук дублем приніс Генту перемогу над Кортрейком, Генк Маліновського зіграв унічию з Брюгге
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Зозуля визнаний найціннішим гравцем Альбасете сезону 2017/18Іспанія — 3 лист 315
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Яремчук оформив дубль за Гент у ворота КортрейкаБельгія — 3 лист 983
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Вест Хем вперше переміг в матчі АПЛ без Ярмоленка у стартовому складіАнглія — 3 лист 270
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Арсенал і Ліверпуль розійшлися миром на Емірейтс – невідворотність VAR і центр поля, який нівелює прогрес КлоппаАнглія — 3 лист 1300
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