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Ювентус – Кальярі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Ювентус – Кальярі – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Ювентус – Кальярі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус обіграв Кальярі в 11-му турі Серії А. Дивіться відео голів матчу Ювентус – Кальярі на сайті Футбол 24.

Дибала вже на 1 хвилині вивів туринців вперед, проте Кальярі зумів зрівняти рахунок завдяки голу Жоао Педро. Всього через 2 хвилини Брадаріч зрізав м'яч у власні ворта, а Куадрадо в другому таймі збільшив перевагу "старої синьйори".

Ювентус здолав Кальярі: 11-й тур Серії А, матчі суботи

Ювентус продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А, маючи в активі 31 пункт, а Кальярі з 13 очками лишився на 12 позиції.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 11-й тур

Ювентус – Кальярі – 3:1

Голи: Дибала, 1, Брадаріч, 38, (аг), Куадрадо, 87 – Жоао Педро, 36

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія11 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Кальярі: Субота 03 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
3 : 1
Кальярі
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