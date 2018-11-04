toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Ювентус – Кальяри – 3:1 – видео голов и обзор матча

00:42 53 Читати українською
Ювентус – Кальяри – 3:1 – видео голов и обзор матча
Ювентус – Кальяри – 3:1 – видео голов и обзор матча

Ювентус обыграл Кальяри в 11-м туре Серии А. Смотрите видео голов матча Ювентус – Кальяри на сайте Футбол 24.

Дибала уже на 1-й минуте вывел туринцев вперед, однако Кальяри сумел сравнять счет благодаря голу Жоао Педро. Всего через 2 минуты Брадарич срезал мяч в собственные ворта, а Куадрадо во втором тайме увеличил преимущество "старой синьоры".

Ювентус одолел Кальяри: 11-й тур Серии А, матчи субботы

Ювентус продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, имея в активе 31 пункт, а Кальяри с 13 очками остался на 12 позиции.

Чемпионат Италии 2018/2019, 11-й тур

Ювентус – Кальяри – 3:1

Голы: Дибала, 1, Брадарич, 38, (аг), Куадрадо, 87 – Жоао Педро, 36

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Италия11 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Кальяри: Суббота 03 ноября 2018

Ювентус
Матч окончен
3 : 1
Кальяри
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Кальяри Кальяри Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Ювентус - Кальяри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
59
мин
Эйбар
13:00
Алавес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук