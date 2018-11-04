Ювентус – Кальяри – 3:1 – видео голов и обзор матча

Ювентус обыграл Кальяри в 11-м туре Серии А. Смотрите видео голов матча Ювентус – Кальяри на сайте Футбол 24.

Дибала уже на 1-й минуте вывел туринцев вперед, однако Кальяри сумел сравнять счет благодаря голу Жоао Педро. Всего через 2 минуты Брадарич срезал мяч в собственные ворта, а Куадрадо во втором тайме увеличил преимущество "старой синьоры".

Ювентус одолел Кальяри: 11-й тур Серии А, матчи субботы

Ювентус продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, имея в активе 31 пункт, а Кальяри с 13 очками остался на 12 позиции.

Чемпионат Италии 2018/2019, 11-й тур

Ювентус – Кальяри – 3:1

Голы: Дибала, 1, Брадарич, 38, (аг), Куадрадо, 87 – Жоао Педро, 36