Ювентус – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу
27 листопада 09:46 - Читать на русском
Ювентус та Інтер не змогли виявити сильнішого у поєдинку 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Інтер на "Футбол 24".
Лаутаро Мартінес 33’
33’ Лаутаро Мартінес
Ювентус повів у рахунку на 27 хвилині – К'єза прорвався лівим флангом та віддав у центр на Влаховіча, а серб у дотик переправив м'яч у ворота.
Інтер і Ювентус розписали нічию та зберегли статус-кво на вершині Серії А
Інтер відповів ще до перерви у схожій манері: Тюрам втік від Бремера на правому фланзі та прострілив, а Лаутаро поцілив точно у дальній кут. У другому таймі команди так і не змогли відзначитись, тож гра лідерів Серії А завершилась нічиєю 1:1.
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