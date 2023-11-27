Ювентус та Інтер не змогли виявити сильнішого у поєдинку 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Інтер на "Футбол 24".

Ювентус повів у рахунку на 27 хвилині – К'єза прорвався лівим флангом та віддав у центр на Влаховіча, а серб у дотик переправив м'яч у ворота.

Інтер і Ювентус розписали нічию та зберегли статус-кво на вершині Серії А

Інтер відповів ще до перерви у схожій манері: Тюрам втік від Бремера на правому фланзі та прострілив, а Лаутаро поцілив точно у дальній кут. У другому таймі команди так і не змогли відзначитись, тож гра лідерів Серії А завершилась нічиєю 1:1.